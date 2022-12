Well Atom an Äerdgas net méi als nohalteg gëlle sollen, kéinte Fongen, déi doran investéieren, kee reduzéierten Taux bei der Taxe d'abonnement méi kréien.

D'Taxe d'abonnement bréngt dem Staat e gudde Batz eran. Laut Budgetsprojet méi ewéi eng Milliard Euro. D'Taxe d'abonnement ass d'Tax, déi Fongen hei am Land musse bezuelen. Se variéiert tëscht 0,05 an 0,01% vum Kapital vum Fong. Fir vun de verschiddene reduzéierten Taux'en ze profitéieren, muss e respektiven Undeel vum Fong a nohaltegen Investissementer stiechen. D'DP, LSAP an déi Gréng wëllen elo via Amendement am Budget fir d'nächst Joer dofir suergen, datt Gas an Atomkraaft och net méi als nohalteg ugesi ginn.

D'Associatioun vun der Fongenindustrie, d'ALFI sot ons, si kéinten nach kee Statement ginn. Ob déi Ännerungen en negativen Impakt op d'Geschäft vun de Fongen hätten, géing mol analyséiert ginn. De Mouvement écologique fäert net ëm eng Fongeplaz, déi sech Nohaltegkeet jo eigentlech och grouss op de Fändel schreift. D'Demarche vun der Regierung wier eng logesch Konsequenz vun der Positioun vun der Lëtzebuerger Regierung, sou de Christophe Murroccu vum Mouvement écologique. Hien erënnert drun, datt d'Regierung sech bei der sougenannter Taxonomie vun der EU ëmmer dogéint gewiert huet, datt Atomkraaft an Äerdgas als nohalteg ugesi ginn.

Op politeschem Niveau sinn d'Amendementer nach net ausdiskutéiert. D'CSV an d'Pirate froen nach méi Informatiounen. Zum Beispill wéi vill Fonge vu verschidden Tauxen aktuell profitéieren. Bref, en Etat des lieux. Op Säite vun der CSV freet ee sech virun allem: wa mat méi strikte Krittären nach manner Fongen de reduzéierten Taux kréien, mécht deen Taux dann iwwerhaapt nach Sënn?

Déi Lénk begréissen, datt Atom an Äerdgas vum reduzéierten Taux ausgeschloss solle ginn. Se soen awer och: "Wann een eppes géint de Klimawandel wëll maachen, da muss een d'Taxe d'abonnement op bronge Fongen eropsetzen, amplaz se op grénge Fongen erof ze setzen". Aktuell ass am Artikel 174 vum Fongegesetz virgesinn, datt e Fong, dee 5% vu sengem Kapital a nohalteg Aktivitéiten investéiert, vum reduzéierten Taux vu 0,04% scho ka profitéieren. Fir vum 0,01% Taux ze profitéieren mussen och just 50% vun den Investitiounen d'nohalteg Krittären erfëllen. Mat den Amendementer géing dat net änneren.