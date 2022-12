An hirem Avis zum Staatsbudget hat d'Cour des Comptes proposéiert fir aus der Tripartite eng Quadripartite ze maachen.

Bei dëser Quadripartite géifen och Vertrieder vun Ëmweltorganisatioune mat um Dësch sëtzen. Eng Propos, déi vun der Regierung bis ewell relativ skeptesch gesi gëtt. An och bei de Sozialpartner hält sech d'Begeeschterung fir esou eng Adaptatioun vum Lëtzebuerger Modell a Grenzen.

Tripartite vs Quadripartite - Reportage Maxime Gillen

Allgemeng si sech Gewerkschaften a Patronat eens, dass et elo un der Regierung ass ze decidéieren, ob si op dee Wee vum Rechnungshaff wëll goen, a wa jo, wéi esou eng Reform konkret kéint ausgesinn. De President vum LCGB, Patrick Dury: "De Klimawandel, dee mir all Dag erliewen, ass e ganz grousse Problem an do musse Mesuren dogéint geholl ginn. Mä ech géif mir u sech erwaarden, dass wann d'Kompositioun vun der Tripartite soll verännert ginn, dass am Virfeld mat de Partner vun der Tripartite géif doriwwer geschwat ginn. Dat ass d'Erwaardung, déi ech un de Staatsminister hätt."

Obschonn de Klimaschutz wichteg wier, wier dësen awer e Probleem, deen net an d'Format vun enger Tripartite géif passen, esou de Generalsekretär vun der CGFP, Steve Heiliger: "D'Tripartite ass e Kriseninstrument par excellence, vun der Definitioun hir, fir spontan, dat heescht séier op akut Krisen ze reagéieren. Den Ëmweltschutz ass fir eis éischter eng längerfristeg Problematik an ass an deem Sënn net gëeegent fir an enger Tripartite diskutéiert ze ginn."

En Accord, deen am Kader vun der Tripartite fonnt géif ginn, wier ëmmer e Kompromëss, a wier mat den aktuellen Acteure scho schwéier ze fannen, fënnt d'Presidentin vum OGBL, Nora Back: "An der Tripartite selwer wier et wierklech schwiereg dee Krees do z'erweideren. Éischtens ëm wien, wéi, wéi sollt dat passéieren? An den Dialog, wéi mir en dëst Joer erlieft hunn ass jo scho schwéier just zu 3, déi um Dësch sëtzen, an et gëtt mengen ech net méi einfach, wa mir nach aner Acteure géife mat eranhuelen."

Beim Mouvement écologique ass een och nach net sécher, ob d'Tripartite dat beschte Gremium wier, fir Ëmweltorganisatioune mat eran ze huelen. Ma dass méi op dës misst gelauschtert ginn, wier evident, esou d'Presidentin vum Mouveco Blanche Weber: "Mir hu lauter klassesch Gremien, wou déi 'klassesch' Acteuren zesummesëtzen. A wa mir vu Kris schwätzen, dann hu mir jo net nëmmen d'Finanzkris, den Ukrain-Krich asw, mä mir hu virun allem och eng Klima- a Biodiversitéitskris. Dat heescht eigentlech déi schlëmmste Krisen, déi ee sech ka virstellen, nämlech d'Kris, dass mir am gaange sinn eis Liewensgrondlage futti ze maachen. Dass dann e Rechnungshaff seet mir mussen déi dote Krisen-Diskussioun an eis klassesch Gremien englobéieren, dat begréisse mir ausdrécklech."

Dem Mouvement écologique no, géifen et och nach vill aner Gremien an deenen et wichteg wier, dass de Klima- an Ëmweltschutz méi Gewiicht hätt, fënnt d'Blanche Weber: "Et gëtt jo ganz vill Gremien, déi iwwer d'Entwécklung vun eisem Land diskutéieren, wou d'Ekologie net dran ass. Ech soen emol e Wirtschafts- a Sozialrot, och do ass jo déi ekologesch Stëmm net vertrueden. Oder mir ware wéini bei enger Reunioun derbäi vum Observatoire vun der Kompetitivitéit. Mir wëssen alleguer d'Ressourcë gehéieren zur Kompetitivitéit. Do sëtzt kee vun deem Bord dran. Eng ekologesch Transitioun ka just geléngen, wa mir och an d'Institutiounen era ginn wou iwwer d'Zukunft geschwat gëtt. An dofir ass déi Iddi exzellent."

An der Tripartite selwer géifen d'Gewerkschaften sech och fir den Ëmweltschutz asetzen, gëtt iwwerdeems nach d'Nora Back ze bedenken: "Mir als OGBL setzen eis jo och fir déi ekologesch Fro an. Mir hunn dat an eiser Programmatik. Mir hu ganz vill Fuerderungen zu deem Sujet. An och an dëser Tripartite war dat natierlech en Thema vun de Sozialpartner an de Regierungsvertrieder. Mir hunn dat natierlech beduecht a versicht dat mat anzebezéien."

Gewerkschaften a Patronat si sech iwwerdeems eens, dass de Ball elo bei der Regierung läit, fir ze decidéieren, ob esou eng Reform sënnvoll wier a wa jo, wéi dës kéint ausgesinn.