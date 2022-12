Bis haut kritt de Patient vun der Gesondheetskeess kee Su zréck. D’Associatioun vun den Osteopathen ass mat der Santé viru Geriicht.

De Beruff vum Osteopath war 2018 vun der deemoleger Gesondheetsministesch Lydia Mutsch iwwer e Règlement Grand-Ducal geregelt ginn. D’ALDO, d’Associatioun vun den Osteopathen, war net zefridden an huet – aplaz a Verhandlungen iwwer de Remboursement ze goen - virum Verwaltungsgeriicht geklot.

Den Text wär e “copy-paste” vun de franséische Reglementer, kritiséiert den ALDO President Jean Bofferding. A Frankräich wier den Osteopath als “profession de bien-être” ugesinn. Zu Lëtzebuerg sollt et jo awer e Gesondheetsberuff sinn.

Weider Kritiken: D’Formatiounsstonne fir Osteopathen, déi de Beruff an Deelzäitstudien geléiert hunn, wären net realistesch. Och géint eng obligatoresch Formation continue vu 40 Stonnen d’Joer hunn d’Osteopathe sech gewiert. Dat hätten déi aner liberal Gesondheetsberuffer och net, seet de Jean Bofferding. Mat 25 Stonnen awer wier een averstanen.

E Verstouss géint d’Verfassung

Um Verwaltungsgeriicht gouf och d’Fro opgeworf, ob e Gesondheetsberuff iwwer e Reglement Grand-Ducal - also ouni Zoustëmmung vun der Chamber - ka reglementéiert ginn.

Nee, esou d’Urteel vum Verfassungsgeriicht. Dëst huet der Santé operluecht bis Juni 2023 fir 24 betraffe Gesondheetsberuffer, dorënner dee vun den Osteopathen, eng legal Basis ze schafen. Eng Heedenaarbecht...

D’Gesondheetsministesch huet de Gesetzesprojet Enn November deposéiert. Inhaltlech awer gouf bei den Osteopathen am Verglach zum Reglement vun 2018 näischt geännert.

D’Paulette LENERT wëll ofwaarden wat beim Prozess um Verwaltungsgeriicht erauskënnt a sech doropshin nees mat der ALDO zesummesetzen.

Ongewëss ass wéini d’Urteel an éischter Instanz fält. An ob et zu engem Appel kënnt. Sécher awer: mat engem Remboursement vun der Osteopathie iwwer d’Gesondheetskeess dierft nach esoubal net ze rechne sinn.