Den Immobiliëgrupp hätt der CSSF keng komplett, respektiv keng exakt Informatioune geliwwert, wéi een déi gefrot gouf. Adler muss 50.000 Euro bezuelen.

Et gëtt Recours-Méiglechkeeten. Iwwer Adler gouf an de leschte Joren an der däitscher Press nawell vill bericht. Et goung ëm eventuell finanziell Ongereimtheeten. De Grupp ass héich verschëllt. Virun e puer Deeg gouf et mol en Accord mat wichtege Creancieren.