Keng Jugurtsfabrick mä eng Logistik-Plattform fir Medikamenter kënnt an Zukunft an d'Industrie-Zon Wolser tëscht Diddeleng a Beetebuerg.

En entspriechenden Accord fir déi europäesch Logistik-Plattform am Minett z'etabléieren, huet de Wirtschaftsminister Fayot wärend senger Visitt zu Tokyo mam japanesche Pharma-Produzent JCR signéiert.

De japanesche Grupp fabrizéiert ënner anerem Medikamenter, déi am Traitement géint rar genetesch Krankheeten agesat ginn.

De Site, wou déi japanesch Firma hir Logistik-Fabrick baue wäert, ass 1 Hektar grouss. De Site, wou de griichesche Jugurtsproduzent Fage gebaut hätt, wier 15 Hektar grouss gewiescht.

© LTIO Tokyo

JCR ass och op der Bourse kotéiert a beschäftegt weltwäit eng 800 Leit. Wéi vill nei Plazen hei am Land geschaaft ginn, preziséiert de Wirtschaftsministère net. Och den Investissement vun der japanescher Firma gëtt net genannt.

Preziséiert gëtt awer, datt JCR de logistesche Pharma-Hub vun Luxair-Cargo vervollstännegt.

D'Verhandlunge mat JCR hu 5 Joer laang gedauert, bis den Accord lo ficeléiert gouf. Zu Diddeleng wäerte wuelverstane keng Medikamenter produzéiert ginn, mee do geschitt den Etiquetage, d'Apaken an d'Logistik fir d'weltwäit Distributioun.

U sech war ewell 2017 en Accord mat JCR signéiert ginn. Deemools nach mam Wirtschaftsminister Etienne Schneider, an deemools nach mam Plang, datt e Site géif an d'Zone Bommelscheuer zu Käerjeng kommen.

L'entreprise pharmaceutique japonaise JCR installera sa plate-forme logistique européenne pour la distribution de ses produits au Luxembourg (02.12.2022)

Communiqué par : ministère de l'Économie D'origine japonaise, JCR Pharmaceuticals est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies rares et génétiques. Dans le cadre de sa visite de travail au Japon, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a conclu, en date du 2 décembre à Tokyo, un accord avec JCR Pharmaceuticals pour établir la plate-forme logistique européenne de l'entreprise au Luxembourg.

Alors que les premiers contacts entre le Luxembourg et JCR Pharmaceuticals ont eu lieu dès 2017, la société japonaise a finalement décidé de réaliser au Luxembourg une plate-forme logistique sur un terrain de plus de 10.000 m2 dans la zone d'activités économiques Wolser entre Bettembourg et Dudelange pour l'emballage, l'étiquetage et l'expédition des produits expérimentaux et commerciaux de JCR à travers l'Europe et au-delà. Cotée en bourse, JCR Pharmaceuticals emploie au total près de 800 personnes. L'entreprise est également active aux États-Unis, en Europe, en Asie ainsi qu'en Amérique latine.

Lors de la cérémonie de signature de l'accord, le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a déclaré: «Le projet du JCR au Luxembourg souligne l'attractivité du Luxembourg comme hub stratégique permettant aux entreprises internationales d'accéder au marché européen et au-delà. Avec le projet de JCR, nous renforçons deux de nos secteurs stratégiques pour diversifier notre économie: les technologies de la santé et la logistique. Les activités qui seront développées par JCR complèteront les activités existantes du Pharma Hub logistique de LuxairCARGO. Notre accord avec JCR va renforcer notre position en tant qu'écosystème favorable à une chaîne d'approvisionnement pharmaceutique résiliente.»

«Je suis honoré de conclure cet accord avec le Luxembourg», a déclaré Shin Ashida, président et directeur général de JCR. «Nous avons été en discussion avec le Luxembourg en vue de l'expansion stratégique mondiale de JCR depuis plusieurs années. Pour s'adapter à l'évolution de l'environnement de l'industrie pharmaceutique, une approche progressive était raisonnable, comme la création d'un centre européen d'emballage, d'étiquetage et de logistique pour la distribution mondiale de nos produits expérimentaux et commerciaux au-delà du Japon. Cet accord reflète la compréhension et la coopération généreuses du Luxembourg et est essentiel pour JCR dans son expansion mondiale.»