No 5 Joer un der Spëtzt vum Laboratoire national de santé zitt de Professer Dr. Mühlschlegel sech aus perséinleche Grënn zeréck.

No 5 Joer wäert hien den LNS zu Diddeleng an och de Grand-Duché verloossen, fir neie berufflechen Defien nozegoen.

Den Interim iwwerhëlt de Professer Dr. André Rosenthal vu Berlin, bis eng nei Direktesch oder en neien Direkter fonnt gouf.

Pressecommuniqué vum LNS



Départ du Directeur du Laboratoire national de santéLe Conseil d’Administration du Laboratoire national de santé (LNS) fait part du départ de son Directeur le Pr Dr Friedrich Mühlschlegel. L’intérim est assuré dès aujourd’hui par le Pr Dr André Rosenthal (Berlin, Allemagne) jusqu’à la nomination d’un(e) nouveau(elle) Directeur(rice).

Après plus de 5 ans auprès du LNS, le Pr Dr Mühlschlegel a souhaité pour des raisons personnelles poursuivre d’autres opportunités professionnelles en dehors du Luxembourg.

Pr Dr Evelin Schröck, Présidente du Conseil d’Administration, commente : « Je tiens à saluer l’engagement constant du Pr Dr Mühlschlegel au service du LNS. Il a notamment permis l’essor et la mise en place du National Center of Genetics ainsi que du National Center of Pathology, deux centres nationaux créés par la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Je lui souhaite une belle réussite dans ses futurs projets. »