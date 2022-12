Dëst wäert déi éischte Visitt vum Grand-Duc Henri an dem Kooperatiounsminister Franz Fayot am Laos sinn, dat am Kader vun engem Anniversaire.

An zwar geet et hei ëm déi 25-järeg Relatioun an Entwécklungskooperatioun tëscht Lëtzebuerg an dem Laos. Hei wäerten da virun allem Visitte vu Lëtzebuerger Kooperatiounsprojeten zu Vientiane, Phonhong, Vang Vieng a Luang Prabang op der Agenda stoen.

Weider wäerten dann och 2 bilateral Protokoller ënnerzeechent ginn, an och 2 trilateral Protokoller, dat zesumme mat der Schwäiz. Dës Accorde wiere wichteg Schrëtt fir de 5. Kooperatiounsprogramm, deen tëscht 2023 an 2027 wäert lafen.

Och Visitte mam President vum Laos, dem Thongloun Sisoulith an dem Premierminister Phankham Viphavanh stinn um Programm vun der Entrevue. Den Openthalt am südostasiatesche Land dauert vun e Méindeg 5. bis en Donneschdeg 8. Dezember.

Visite de travail de S.A.R. le Grand-Duc et Franz Fayot au Laos (05.-08.12.2022)

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes / Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaireSon Altesse Royale le Grand-Duc et le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Franz Fayot, se rendront en visite de travail au Laos du 5 au 8 décembre 2022.

Ce déplacement constituera la première visite de S.A.R. le Grand-Duc et du ministre Fayot au Laos et se déroulera dans le contexte du 25e anniversaire des relations diplomatiques et de coopération au développement entre le Luxembourg et le Laos.

Elle aura notamment pour objectif la visite d'un nombre de projets de la Coopération luxembourgeoise dans la capitale Vientiane, ainsi que dans les localités de Phonhong, de Vang Vieng et de Luang Prabang.

En présence de S.A.R. le Grand-Duc et de Thongloun Sisoulith, président du Laos, aura par ailleurs lieu la signature de deux protocoles bilatéraux entre le ministre Fayot et Khamjane Vongphosy, ministre du Plan et de l'Investissement du Laos. Deux protocoles trilatéraux entre le Luxembourg, le Laos et la Suisse seront également signés. Ces protocoles formeront la base pour les interventions du 5e Programme Indicatif de Coopération dans les cinq années à venir (2023- 2027).

Des entrevues bilatérales avec le président du Laos, Thongloun Sisoulith, et le Premier ministre, Phankham Viphavanh, complèteront le programme.