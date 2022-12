De Bärbelendag ass den Dag vun der Schutzpatréinerin vun de Mineuren, awer och de Pompjeeën, de Schëffsleit an de Metzler.

Gefeiert gouf dëse Sonndeg virop am Minett. 60.000 Kilometer u Galerië goufen et emol. Eng eege Welt, mat hire Geforen. Haart Aarbecht, déi zum Räichtum vum Land bäigedroe huet, wou awer och wärend 3 Generatiounen Honnerten Aarbechter hiert Liewe gelooss hunn. E bedeitend Kapitel vun der Geschicht vun eisem Land, wat net an de Vergiess däerf geroden. De Jeannot Ries war de Moien op Téiteng, wou dem Asaz vun de Biergaarbechter geduecht gouf.

Laang ass et hier, datt hei zu Lëtzebuerg déi lescht Eise-Minn zougemaach gouf. Bärbelendag soll dozou bäidroen, datt dëst grousst Kapitel vun onser Geschicht net an de Vergiess geréit.

Wann et fréi um Sonndeg Moien am Keeldall knuppt, datt et bis eriwwer bei d'Léiffräche schaalt, da gëtt d'Boarbel gefeiert.

De 27. November 1981 sinn déi lescht 13 Mineuren an den Thillebierg gefuer. No gutt 100 Joer gouf fir ze guddst e Kapitel zougeschloen, wat d'Geschicht vum Land markéiert huet.

Haut bleiwen d'Erënnerungen. D'Traditioun soll weider liewen. ''Dat si mer deene schëlleg, déi haart an de Minne geschafft hunn.''

Den 1. Mee 1918 huet de Jean Schortgen en tragescht Aarbechtsaccident an der Minn Brommeschbierg, net iwwerlieft. ''Arbeiter - Deputierter, gestorben auf dem Felde der Arbeit'', sou gouf et an de Steen gemeesselt.

De Cortège um Sonndeg ass ob en neits vun der Schongfabrick bis bei d'Monument, wat een Dag no sengem zweeten Doudesdag opgeriicht gouf, gezunn, iert et zeréck an d'Téitenger Kierch goung. Wou op dësem zweeten Advent, d'Mass mam Lidd vun de Biergmänner ugefaange huet.

Den Abbé Edmond Ries huet do ervirgehuewen, datt et eng eege Welt ass, déi Haut commemoréiert gouf. Mat och enger eegener Helleger. D'Boarbel, wéi se am Keeldall soen, déi sech net gescheit huet, sech knaschteg ze maachen.

"Haut feiere mer déi Kontrast-Gesellschaft, vun der Schickimicki Kultur, déi mengt et wier alles selbstverständlech. Haut feiere mer d'Oarbecht. An Haut feiere mer déi, déi Verdéngschter drun hunn, datt et eis gutt geet. An déi hu gelidden'', esou den Abbé Edmond Ries.

Op der anerer Säit vum Dall erënnert direkt nieft der Léiffrächen, d'Biergaarbechter-Monument un eng Zäit wou d'Männer Moies op d'Schaff goungen, ouni d'Garantie d'Famill owes nees zeréck ze sinn. D'Nimm vu ronn 1.500 Mineuren, déi hei am Land am Biergbau déidlech verongléckt sinn, erënneren drun, wéi Freed an Trauer, iwwer Joerzéngt am Minette Hand an Hand goungen.

