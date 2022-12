Zu Uewerkuer an der Hall O war fir déi zweet Kéier den Anti-Gaspi-Festival. Op engen 30 Stänn hunn d’Leit Inspiratioun fonnt.

Ëmmer méi Mënsche sinn un engem nohaltege Liewensstil interesséiert. Et ass e Wandel, deen eng Ännerung vun de Konsumgewunnechte mat sech zitt. Fir de Leit Iddie mat op de Wee ze ginn, gouf den Anti-Gaspi-Festival 2020 an d’Liewe geruff.

"Et ass engersäits eppes Guddes fir de Portmonni, fir ze spueren. Anersäits ass et awer och wichteg fir géint d’Verschwendung virzegoen, wann een un d’Klimakris denkt", seet de Jerry Hartung, President vun der Sozialkommissioun Déifferdeng.

Lokal an national Acteure wéi de Butzebuttik, den Okkasiounsbuttik oder d’Superdreckskëscht waren an d’Hal komm, fir ze sensibiliséieren. An diversen Ateliere konnten d’Leit léieren, wéi se Liewensmëttel fermentéieren, Botzmëttel hierstellen oder se konnte pedalléieren, fir esou e Mixer unzedreiwen a sech e Smoothie ze mixen.

Bei der leschter Ausgab vum Anti-Gaspi-Festival 2020 war de Fokus méi op de Sujet Liewensmëttelverschwendung geriicht ginn. Dës Kéier stoung d’Energiespueren an d’Reparéiere vun Géigestänn am Zentrum.

