Iwwerdeems de Kleeschen de Kanner eng Freed gemaach huet, gouf hie vun de Gaasperecher Scouten an de Bouneweger Nuechtigailercher ënnerstëtzt.

E Sonndeg um 14 Auer op der Paräisser Plaz. Wärend déi Erwuesse sech waarm gedronk hunn, hunn déi Kleng ganz gespaant op de Kleesche gewaart. Den hellege Mann hat sech fir um 2. Advent hei an der Stad ugemellt, zwee Deeg viru Kleeserchersdag.

Ma nee, net nëmmen den Houseker war ukomm. Och de Kleesche war bei déi brav Kanner komm. Eng riseg laang Rëtsch u Kanner stoung prett fir hirem Idol - dem Kleeschen - d'Hand däerfen ze ginn a Moien ze soen. Ganz ongedëlleg si si vun engem Been op dat anert gesprongen. An obwuel de Kleeschen dëser Deeg ganz vill Aarbecht huet, ass hie gären op Besuch komm.

Kleng ewéi grouss Kanner hunn och eng Titchen als Kaddo kritt. Vollgepaakt virun allem mat guddem Schockela.

D'Gaasperecher Scouten an d'Bouneweger Nuechtigailercher hunn eng Hand mat ugepaakt. Déi eng hunn Tuten ausgedeelt, déi aner mat grousser Freed Kleesercherslidder gesongen.

Vill Animatioun fir d'Kanner gëtt et awer och nach bis den 23.Dezember am Haff vum fréieren Athenée, also nieft der Kathedral. Ënnert dem Numm "Winterkids" ass dëst no 2021 déi zweet Editioun. A verschiddenen Ateliere kënnen d'Kanner hei zesumme mat hiren Elteren ëmmer nomëttes aktiv ginn.

An elo nach zweemol schlofe goen... dann ass der Dag dann do.

