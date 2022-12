En Dënschdeg den Owend géint 23 Auer koum et op der Streck tëscht Nidderfeelen a Kiemen zu engem Accident.

De Won war vun der Strooss ofkomm an huet sech e puermol iwwerschloen. De Chauffer an de Bäifuerer goufe vun de Rettungsdéngschter betreit an de Chauffer koum an der Suite mat liichte Blessuren an d'Spidol.