Inhaltlech Akzenter sollen elo den Negativtrend stoppen, esou de Claude Wiseler am RTL-Interview.

An der rezenter Sonndesfro schneit d'CSV net wierklech gutt of. Géing elo gewielt ginn, kriten déi Chrëschtlech-Sozial 23,3 Prozent, dat wier am Verglach mam Resultat vun 2018 ee Minus vu 5,6 Prozent. Dat géing engem Verloscht vu sechs Sëtzer entspriechen, also just nach 15, amplaz déi aktuell 21. De Co-Parteipresident Claude Wiseler ass net zefridden, ma wëll d'Bedeitung vum Sondage och net iwwerbewäerten. Datt de Prinzip vun den Duebelspëtzten net bei de Leit ukomme géing, weist de Claude Wiseler zeréck. Ma dee Schrëtt eleng géing awer net duer.

De Claude Wiseler (1)

"Dat ass eng Organisatioun, mat där mir d'Partei verjéngen an d'Bild no bausse verännere wollten. Déi éischt Etapp hu mer elo gemaach, déi nächst Etapp, an déi mer eraginn, ass et, eis Programmatioun fäerdeg ze maachen, ze erneieren an an den nächste Méint dobaussen ze presentéieren. Dat Ganzt ass ee globaalt Bild an ech denken, datt mir et an den nächste Méint fäerdegbrénge wäerten, eis Iddien, eis Alternativen, eis Propositioune fir eng zukünfteg Politik och ze presentéieren."

Den Androck, datt et tëscht de verschiddene Fligelen an der Partei Konflikter géing ginn, wier falsch. Als grouss Partei hätt een zwar vill ënnerschiddlech Meenungen, ma um Enn géing een ëmmer mat enger Stëmm schwätzen. Et géing een och weider um Prinzip vun der Vollekspartei festhalen.

De Claude Wiseler (2)

"D'Volleksparteien hunn an de leschte Joren effektiv manner Succès kannt, dat ass net nëmmen zu Lëtzebuerg de Fall, dat ass och onbestridden och an eisen Nopeschlänner de Fall. Mir sinn awer ëmmer nach dovun iwwerzeegt, datt eis Partei an d'DNA vun eiser Partei, déi ass, fir ze kucken, datt mer net just fir eng Tranche vu Leit Léisunge proposéieren, net just fir eng Zilgrupp Politik maachen, mee datt déi Politik, déi mer proposéieren, eng Politik ass, déi enger ganzer Populatioun ka gerecht ginn."

De Claude Wiseler wollt net definitiv ausschléissen, datt hien d'nächst Joer nach eng Kéier als Spëtzekandidat mat an d'Chamberwale geet. Et hätt ee sech parteiintern drop gëeenegt, datt een zu dësem Moment net op dës Fro äntwert. Och ob hien d'nächst Joer an der Stad mat an d'Gemengewale goe wäert, wollt de Claude Wiseler weder confirméieren, nach dementéieren. D'CSV géing déi meescht Lëschten am Januar, respektiv Februar, presentéieren.