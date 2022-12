"De Comité de conjoncture huet keng Informatioun, déi op Entloossunge bei Amazon zu Lëtzebuerg hiweisen".

Dat äntwert de Wirtschaftsminister Franz Fayot dem Piraten-Deputéierte Marc Goergen op eng parlamentaresch Fro. Op Nofro hi confirméiert Amazon Lëtzebuerg, dass et fir de Site hei am Land keng Annonce zu méiglechen Entloossunge gëtt. Do misst een dat neit Joer ofwaarden, heescht et weider.

An den USA war jo bekannt ginn, dass Amazon eng 10.000 Plaze géing ofbauen. Eis Informatiounen, dass fir de Lëtzebuerger Site en Astellungsstopp géing gëllen, relativéiert d’Pressestell vun Amazon Lëtzebuerg. Et géing just méi restriktiv agestallt ginn. Ma dat wier awer weltwäit de Fall. Amazon ass hei am Land mat ronn 4.000 Salariéen ënnert de 5 gréissten Employeuren.