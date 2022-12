Zu Keel gëtt et nom schlëmme Feier vun en Dënschdeg, bei deem jo e Bouf gestuerwen ass, e groussen Elan vu Solidaritéit.

Dofir kann ee sech bei der Gemeng Keel/Téiteng mellen, wann ee wëll eppes spenden. Mat de betraffene Famillje géif gekuckt ginn, wat se bräichten. Et kann een och e finanziellen Don maachen. Déi néideg Donnéeë fënnt een op der Internetsäit vun der Gemeng.

Eng sechs Familljen hunn an deem eeleren Haus an der Rue du Commerce gewunnt. Si hunn all gelount. Esch huet eng 23 Leit opgeholl.

Zwou Persoune waren e Mëttwoch nach am Spidol, schreift de Quotidien. E Mann, dee ganz uerg verbrannt ass, an e Kand. Si gehéieren zur Famill vum Bouf vu 6 Joer, deen d’Feier net iwwerlieft huet.