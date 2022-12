An der Affär Bëbee Bianka virum Stater Geriicht goung et um Dënschdeg ëm den Dag vun der Gebuert vum Puppelchen de 6. Juni 2015, an déi Deeg dono.

Am Escher CHEM ware scho fréi d’Alarmklacken ugaangen. D’Hiewan hat d’Assistante Sociale kontaktéiert, well si Saache bemierkt hat, déi net esou ware wéi een d’Gewunnecht mat den anere Leit hat. D’Mamm hätt och net op hier Tuyaue gelauschtert. Och de SCAS hat déi Ugekloten schonn am Aen, an huet 3 Deeg no der Gebuert vum Kand eng Mesure de garde provisoire beim Jugendriichter ugefrot. Eréischt bal ee Mount méi spéit ass do en Urteel gefall. Wou d’Police judicaire vun Esch doropshin eng Kontroll wollt bei der Ugeklote maachen, konnt de Puppelchen net méi fonnt ginn. Der Mamm gëtt ënner anerem Mord, Doudschlag a Kierperverletzung um Kand reprochéiert.