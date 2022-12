Vum 18. Mäerz 2023 un, mussen d'Entreprisen, déi eng Rechnung un en Acteur aus dem Secteur Public schécken, dat an elektronescher Form maachen.

Dat deelen den Digitaliséierungsministère, d'Direktioun vun de Classes Moyennes, d'Chambre de Commerce an d'Chambre des Métiers an engem offizielle Schreiwes mat.

Fir den Entreprisen den Iwwergang zu der elektronescher Facturatioun ze erliichteren, gouf en Online-Portal en Place gesat. Op "www.e-facturation.lu" sinn alleguer d'Informatiounen iwwer d'e-facturatioun regroupéiert.

Offiziellt Schreiwes

www.e-facturation.lu, le portail dédié à la facturation électronique est en ligne! (13.12.2022)

Communiqué par : ministère de la Digitalisation / Direction générale des classes moyennes / Chambre de commerce / Chambre des métiersÀ partir du 18 mars 2023, conformément aux obligations définies par la loi du 13 décembre 2021 relative à la facturation électronique au Luxembourg, toutes les entreprises et organismes seront tenus de se conformer à la facturation électronique lorsqu'ils enverront des factures à un organisme du secteur public.

Souhaitant mettre un coup de projecteur sur toutes les informations disponibles en ligne sur la facturation électronique afin de faciliter à toutes les entreprises le passage à la facturation électronique, le ministère de la Digitalisation et ses partenaires, à savoir la Chambre de commerce et sa House of Entrepreneurship, la Chambre des métiers, ainsi que la Direction générale des classes moyennes, se sont associés afin de proposer une adresse Internet commune dédiée à la facturation électronique: www.e-facturation.lu.

Le portail présente les liens directs vers les dossiers thématiques préparés par les différents partenaires ou bien des foires aux questions les plus fréquentes. Enfin, les intéressés y trouveront également des informations pratiques concernant les formations ou webinaires à venir, ainsi que les informations sur les contacts pouvant répondre aux questions des entreprises et organismes concernés.