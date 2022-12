Wéi d'Police mellt, gëtt zanter e Méindeg de Moien nom Bernard Maurice Cosnier gesicht.

De vermësste Mann vun 76 Joer huet e gesträifte Pullover, eng däischtergréng Box, brong Wanterschong, eng däischterblo Fleecejackette an eng gro Wanterkap un. Hie gouf fir d'lescht tëscht 10 an 10.30 Auer an der Rue Michel Rodange zu Wolz gesinn, wuel och nach emol géint 11 Auer bei der Kierch zu Uewerwolz.

Sämtlech Informatioune si bei der Police vu Wolz ze mellen um (+352) 244 89 1000 oder per Mail um police.ardennes@police.etat.lu.