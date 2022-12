E Méindeg den Owend géint 21.15 Auer huet ënnert anerem de Samu mussen an den Asaz, well tëscht dem Neiduerf an dem Findel eng Persoun ugestouss gouf.

De CGDIS schwätzt vun engem Blesséierten.

Ee Blesséierten gouf et och quasi zäitgläich, wéi sech zu Stroossen zwee Autoen ze pake kruten.