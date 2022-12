Géint 17 Auer en Dënschdeg den Owend hat en arméierte Mann e Bijoutier an der Rue Glesener an der Stad iwwerfall.

Duerno war hien zu Fouss an Direktioun vum Garer Quartier geflücht. De presuméierten Täter war grouss, däischter gekleet an hat e bloe Pullover un.

D'Police huet eng Enquête an d'Weeër geleet.

Wien Informatiounen iwwert den Tëschefall oder de presuméierten Täter huet ass gebieden, sech um 113 ze mellen.