16 Rettungsgefierer hu sech um fréie Mëttwoch Moie vu Käerjeng aus op de Wee an d'Ukrain gemaach.

Volontairen aus Lëtzebuerg an aus der Ukrain fuere mat den Ambulanzen an de Pompjeesween bis op déi polnesch Grenz, en Donneschdeg geet et da weider op Lviv. E Sonndenowend, also op Chrëschtdag, sollen d'Lëtzebuerger Chaufferen nees zeréck am Grand-Duché sinn. Ma e Mëttwoch mécht sech just den éischte Convoi op de Wee. D'Zil vun der Campagne "Ukraine is calling", déi am Oktober lancéiert gouf, sinn nämlech 112 Ambulanzen a Pomjeesween.

Fir dat ëmzesetzen, huet d'Associatioun LUkraine beim Inneministère ugefrot, fir Gefierer zur Verfügung gestallt ze kréien. De CGDIS huet eng Rei Ambulanzen, déi aussortéiert goufen, prett gemaach, fir kënnen an den Asaz ze kommen. Fir d’Gefierer kënnen an d’Ukrain ze schécken, goufen zum Beispill d’Pneuen an d’Bremsen nei gemaach. Esou dass d’Ambulanzen direkt kënnen am Krichsgebitt agesat ginn.

8 vun dem 12 Ambulanzen si vum Inneministère, déi aner si vu Partner, wéi engem Filmfestival oder Entreprisen matfinanzéiert. Zu Lviv ginn d'Gefierer offiziell un déi lokal Rettungsdéngschter iwwerginn a vun do op déi Plazen an d'Ukrain verdeelt, wou se am meeschte gebraucht ginn.