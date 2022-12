Bei enger Entrevue mam LCGB e Mëttwoch huet de Policeminister Henri Kox confirméiert, datt virun allem op sensibele Linnen d'Patrulle verstäerkt ginn.

D'Gewerkschaft hat eng Drénglechkeetssëtzung ugefrot, nodeems déi lescht Méint ëmmer nees Buschauffer agresséiert an deels blesséiert goufen.

Méi eng grouss Presenz vun der Police hätt souwuel e preventiven Aspekt, wéi och een, deen ofschrecke soll.

Konkreet Zuelen oder wéi eng Linne concernéiert sinn, ginn am Schreiwes net genannt, ma an de leschte Méint goufen ëmmer nees Attacken op Buschauffer queesch duerch de ganze Grand-Duché gemellt, mä och op Linnen, déi an déi franséisch Grenzregioun gefuer sinn.

Schreiwes vum Ministère fir bannenzeg Sécherheet, dem Mobilitéitsministère an dem LCGB

Sécurité dans les transports publics: Echange de vues constructif entre le Ministre Henri Kox et le LCGB



Communiqué par : ministère de la Sécurité intérieure / ministère de la Mobilité et des Travaux publics / LCGBEn date du 21 décembre 2022, le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, a rencontré une délégation du LCGB composée du secrétaire général adjoint Robert Fornieri, du secrétaire syndical Paul Glouchitski, du président de la fédération LCGB-Transport, Dominique Machado, et du Vice-Président de la fédération LCGB-Transport Johny Gomes. Pascal Peters, directeur de la police administrative était également présent, tout comme des représentants du ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Félicie Weycker, Premier Conseiller de Gouvernement et Annick Trmata, directrice adjointe de l'Administration des transports publics.

Lors de l'entrevue, qui avait été sollicitée par demande urgente du LCGB suite aux agressions récurrentes de chauffeurs de bus, les différentes parties ont eu un échange sur la situation sécuritaire dans les transports publics. Après présentation des différentes doléances, le ministre a retenu d'améliorer l'échange d'information sur les incidents entre les parties concernées, en vue de mieux cibler les réponses que la police peut y réserver et creuser d'éventuelles pistes.

Par ailleurs, les patrouilles de police seront augmentées et ce en particulier au niveau des lignes les plus sensibles afin d'endiguer au maximum les agressions envers les chauffeurs. Cette visibilité policière plus importante vise à la fois un effet dissuasif et préventif.

Pour information, la Police effectue régulièrement des patrouilles et des contrôles dans les transports en commun et intervient bien entendu dans les meilleurs délais quand des infractions lui sont signalées. Des actions de prévention sont également effectuées plusieurs fois par an, avec l'Administration des Douanes et des Accises et les CFL. A terme, le recrutement extraordinaire entamé en 2020 permettra également d'augmenter la présence policière.