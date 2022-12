Nieft zwou Kollisioune vun e Mëttwoch den Owend op en Donneschdeg mellt den 112 zwou Persounen, déi jeeweils zu Beefort an um Belval ugestouss gouf.

Um CR308 tëscht Heischent an Eschduerf koum et géint 18.23 Auer zu enger Kollisioun tëscht engem Auto an engem Trakter.

Kuerz no 20 Auer war zu Beefort an der Grand-rue eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert ginn. Op der Plaz waren d'Ambulanciere vun Iechternach an d'Pompjeeë vu Beefort.

Eng weider Persoun gouf eng 20 Minutte méi spéit um Belval ugestouss. Déi blesséiert Persoun gouf vun de Rettungsdéngschter vun Esch, Péiteng a Suessem-Déifferdeng versuergt.

Op der A6 a Richtung Stad gouf et géint 2.11 Auer eng weider Kollisioun mat engem Blesséierten. D'Ambulanz vu Mamer souwéi d'Pompjeeën aus der Stad waren op der Plaz.