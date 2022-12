Eng 15 Lëtzebuerger Deputéiert hu sech dem "Comité luxembourgeois pour la défense des droits de l'Homme en Iran" ugeschloss.

Dat andeems si symbolesch de Parrainage vun engem iraneschen Detenu iwwerholl hunn, deen zum Doud verurteelt ass. Ënnert den Deputéierte si souwuel Majoritéits- wéi och Oppositiounsvertrieder.

Aktuell gëtt am Iran jo d'Urteel géint eng vun am Ganzen 12 Persoune gepréift, déi an der Suitte vun den Demonstratioune géint de Regime zum Doud verurteelt goufen. De jonke Mann hat selwer Protest ageluecht an deem wéilt een elo nogoen, heescht et vun Teheran.

Hie war wéinst "Krich géint Gott" schëlleg gesprach ginn, wourop dem islamesche Scharia-Recht no muss d'Doudesstrof gesprach ginn. Hie soll wärend de Manifestatiounen e Messer gezunn an aner Leit menacéiert hunn, sou de Reproche.

Schreiwes vum Comité

Communiqué de presse du Comité luxembourgeois pour la défense des droits de l’Homme en Iran (ADHI)

Remerciements à Mesdames, Messieurs de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg

Le Comité luxembourgeois pour la défense des droits de l’Homme en Iran, a l’honneur de vous annoncer avec plaisir que plusieurs députés ont eu l’initiative de parrainer politiquement des prisonniers politiques condamnés à mort en Iran, suite à notre demande de soutien auprès de l’ensemble des députés luxembourgeois.

1. Madame la députée Nathalie OBERWEIS, marraine de Madame Mahsa MOHAMMADI

2. Madame la députée Myriam CECCHETTI, marraine de Madame Armita ABBASI (16 ans) et de Monsieur Amin Mehdi SHOKROLLAHI (17 ans)

3. Monsieur le député Max HENGEL, parrain de Monsieur Abolfazl Mehri HOSSEIN HAJILU

4. Madame la députée Semiray AHMEDOVA, marraine de Monsieur Amir NASR-AZADANI

5. Monsieur le député François BENOY, parrain de Monsieur Behrad ALI KONARI

6. Madame la députée Djuna BERNARD, marraine de Monsieur Ali MOAZAMI-GUDARZI

7. Monsieur le député Marc HANSEN, parrain de Monsieur Reza SHAKER-ZAVARDEHI

8. Madame la députée Stéphanie EMPAIN, marraine de Monsieur Shatan CHARANI

9. Monsieur le député Josée LORSCHE, parrain de Monsieur Tohid DARVISHI

10. Monsieur le député Charles MARGUE, parrain de Monsieur Sahand NOOR MOHAMMAD ZADE

11. Madame la députée Jessie THILL, marraine de Monsieur Mohammad BOROUGHANI

12. Madame la députée Chantal GARY, marraine de Monsieur Akbar GHAFARI

13. Monsieur le député Paul GALLES, parrain de Monsieur Parham PARVARI

14. Monsieur le député Sven CLEMENT, parrain de Monsieur Amin Mehdi SHOKROLLAHI (17 ans), Monsieur Arian Farzam NIA (16 ans) et Amir Mohammad JAFFARI (16 ans)

15. Monsieur le député Marc GOERGEN, parrain de Monsieur Amin Mehdi SHOKROLLAHI (17 ans), Monsieur Arian Farzam NIA (16 ans) et Amir Mohammad JAFFARI (16 ans)

Dans ce contexte, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude et remerciements envers les députés qui ont apportés à la demande du Comité leur soutien en tant que marraines et parrains aux prisonniers politiques condamnés à la peine capitale de mort.

Sincèrement vôtre,

Ardavan FATHOLAHZADEH

Le Comité luxembourgeois pour la défense des droits de l’Homme en Iran