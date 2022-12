No enger Pilot-Phas vun zwee Joer gouf d'medezinesch Garde an den Altersheemer lo an engem Accord tëscht dem Staat, der COPAS an der AMMD fixéiert.

Deemno gëtt och nuets, op Feierdeeg an iwwer de Weekend eng Garde vu Generalisten an de CIPAen am Land assuréiert. Fir een Dokter gëllt et dann eng Garde fir zu bis 750 Pensionnairen ze garantéieren - natierlech ginn domat d'Urgencen, déi an de Spideeler funktionéieren, net ersat. D'Organisatioun vum Gardë-Service an de CIPAe gëtt vun der AMMD geréiert, iwwerdeem de Staat finanziell eppes bäisteiert, fir d'Prestatioune vun den Dokteren ze bezuelen. Et gëtt dann och e nationale Coordinateur agesat, grad wéi e Comité, deen de Garde- a Remplacements-System iwwerwaach an evaluéiert an dee sech all Trimester gesäit.

Nieft der COPAS an der AMMD hunn e Freideg d'Ministesche Lenert a Cahen den Accord fir d'Regierung signéiert - en Accord, dee mol 1 Joer laang gëllt.

De Käschtepunkt fir d'Regierung gouf net offiziell mat gedeelt.

Schreiwes vum Gesondheets- a Familljeministère zesumme mat der COPAS an der AMMD

Service de continuité des soins de médecine générale dans les structures d'hébergement pour personnes âgées: Paulette Lenert et Corinne Cahen signent une convention avec l'AMMD et la COPAS (23.12.2022)



Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région / fédération COPAS / Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD)

En vue de parfaire les lignes de garde actuelles et dans l'intérêt de procurer aux personnes hébergées dans les maisons de soins et les centres intégrés pour personnes âgées une assistance complémentaire, une convention portant organisation du service de continuité de soins de médecine générale a été signée, en date du 23 décembre 2022. L'accord a été signé d'une part entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Paulette Lenert, Vice-Premier ministre, ministre de la Santé, et Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l'Intégration, ministre à la Grande Région, d'autre part de l'Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD) et de la fédération COPAS.

«Il y a deux ans déjà, nous avions signé le projet pilote de la convention. L'accord que nous signons aujourd'hui marque son succès remporté et montre notre volonté de fonder nos relations avec des acteurs clés de la prise en charge des personnes âgées au Luxembourg», rapporte Paulette Lenert, ministre de la Santé.

«Pour une personne âgée, une maladie ou un accident deviennent une situation de stress extrême. Dans ces situations, il est important de ne pas surcharger la personne en la transportant inopinément en ambulance dans une clinique, dans un environnement étranger avec des personnes inconnues et de la désorienter ainsi tant sur le plan temporel que situationnel. Empêcher tout transport inutile vers une clinique ou une hospitalisation qui en découle est un succès. Grâce à cette convention, les résidents des centres intégrés et des maisons de soins peuvent être traités, soignés et suivis par un médecin à leur domicile, dans un environnement qui leur est familier», souligne Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l'Intégration.

Remplacement de soirée, de nuit, de fin de semaine et des jours fériés

Ce service de continuité de soins de médecine générale sera assuré

• en soirée et la nuit (de 20 heures à 7 heures)

• les jours fériés

• les fins de semaine (du samedi matin à 8 heures au lundi matin à 8 heures)

par les médecins-généralistes autorisés à exercer au Luxembourg pour les prises en charge de patients autres que celles relevant de la prise en charge médicale urgente.

Ce service de remplacement et de garde est organisé par I'AMMD avec la collaboration et l'appui financier de l'État. Il s'agit de proposer une offre complémentaire en soins primaires au profit des patients résidents des structures d'hébergement pour personnes âgées.

Le médecin assure le service de continuité pour 300 à 750 lits, regroupés entre plusieurs structures d'hébergement différentes.

Le service de médecine générale repose sur le principe d'une solidarité équitable avec une charge de travail répartie de façon équilibrée en termes de fréquence des services rendus et, dans la mesure du possible, en termes de volume d'activité et en tenant compte de la proximité géographique, ainsi que du nombre de résidents des structures organisées à cette fin.

Un comité d'évaluation, de suivi et d'accompagnement se réunit au moins une fois par trimestre

Pour les besoins d'organisation, I'AMMD désigne entre 10 et 15 coordinateurs locaux-régionaux choisis parmi les médecins assurant le service, ainsi qu'un coordinateur national. Le coordinateur national est également membre du comité d'évaluation de la convention composé par les représentants du ministère de la Santé, du ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, de la Direction de la santé, de l'AMMD et de la COPAS.

Cette convention s'entendra sur une période de 1 an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et sera tacitement reconduite pour une nouvelle période annuelle.