Am Lokale mellt de CGDIS en Zëmmerbrand e Méindeg den Owend kuerz no 18 Auer an der rue Emile Mayrisch zu Esch-Uelzecht.

Déi lokal Pompjeeë goufe vum Zenter vu Monnerech ënnerstëtzt. Et gouf keng Blesséierter.