Dat geet aus der Statistik vum CGDIS ervir, déi am Kader vun der Äntwert op eng parlamentarescher Fro, publizéiert gouf.

25,1% vun alle SAMU-Asätz géif den Escher Noutdokter fueren. De SAMU 2, mat Sëtz am CIS Hesper, mécht 24,2% vun allen Asätz aus an deen Ettelbrécker der 17,3%.

An der Moyenne brauch de rout-wäissen, voll-equipéierten Asaz-Won 12 Minutten fir op en Asaz.

Zanter September d'lescht Joer wieren iwwerdeems 124 sougenannten SO-Asätz gefuer ginn, also Asätz, wou u sech e SAMU-Noutdokter gebraucht gi wier, mä deen Ament keen disponibel war. Dat ware manner wéi 10 Asätz de Mount.

Virun der Reform vum Rettungswiesen am Joer 2018 waren et an der Moyenne nach 2,5 esou Asätz pro Dag. Zanterhier sinn zwou zousätzlech SAMU-Basë bäikomm.