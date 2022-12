Wéi de CGDIS mellt, gouf géint 17.50 Auer e Mëttwoch den Owend eng Persoun zu Esch iwwerrannt. Donieft gouf et eng Kollisioun tëscht Schëffleng a Féiz.

Beim Accident am Rond-point Raemerich zu Esch goufen zwou Persoune blesséiert a vum Samu aus der Stad, grad ewéi de Rettungsdéngschter vun Esch a Monnerech versuergt.

Zu engem weidere Blesséierte koum et kuerz no 20 Auer, wéi zwee Autoen um CR164 tëscht Schëffleng a Féiz net laanschtenee koumen. Am Asaz waren d'Ambulanciere vun Esch an d'Pompjeeë vu Schëffleng.