Wéi d'Police en Donneschdeg de Moie matdeelt gouf et ëm kuerz no 6 Auer ee gréisseren Accident am Helleggeeschttunnel an der Stad.

Den Tunnel ass fir den Ament komplett fir den Trafic gespaart. RTL-Informatiounen no ass een Auto im Contre-sens an den Tunnel eragefuer an ass deels frontal mat enger Rei anere Gefierer zesummegeknuppt. Dëst huet d'Police géint 9 Auer confirméiert. De Chauffer, dee fir den Accident responsabel ass, soll RTL-Informatiounen no an d'Spidol bruecht gi sinn. © Domingos Oliveira / RTL