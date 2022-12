Bis elo war de Schutz vu Persounen, déi Mëssstänn op hirer Aarbecht zum Beispill, ëffentlech uprangeren, ganz ënnerschiddlech an de Memberstaate gereegelt.

De Gesetzprojet, mat deem d'europäesch Direktiv ëmgesat soll ginn, fir sougenannte Whistleblower besser ze schützen, muss nach emol fundamental op de Leescht geholl ginn. De Staatsrot formuléiert an engem rezenten Avis am Ganzen 13 formell Oppositiounen a vermësst op ville Plazen am Text Prezisiounen.

Luxleaks oder Panama Papers zum Beispill wieren ni ëffentlech ginn, hätten net Privatleit hire Courage an de Grapp geholl, fir Saachen ze mellen, déi hinnen am Kader vun hirer Aarbecht suspekt virkomm sinn.

Mam europäeschen Text, deen elo schonn zanter 3 Joer virläit, solle Leit, déi Problemer denoncéieren, déi am ëffentlechen Interessi sinn, virun negative beruffleche Konsequenze geschützt ginn an ënnert anerem intern an extern Meldekanäl en place gesat ginn. Zu Lëtzebuerg wollt de Justizministère dem Whistleblower e richtege Statut gi mat klore Rechter a Verflichtungen. Bis et sou wäit ass, dierft awer nach weider Zäit vergoen. Dobäi sollt d'europäesch Whistleblower-Directiv u sech schonn zanter engem Joer an alle Memberstaaten a Kraaft sinn.

Eng ganz Rei Paragraphe vum Gesetzprojet géifen zu juristescher Onsécherheet féieren, stellt elo de Staatsrot a sengem Avis fest a gëtt der Chamber-Justizkommissioun en décke Pak Hausaufgaben fir d'neit Joer mat op de Wee. Verschidde Punkte wiere vag, respektiv onprezis redigéiert. Aner Paragraphen iwwerflësseg, liest ee méi wéi eemol am ronn 22 Säite laangen Avis. Och géif den nationalen Text net ëmmer d'Virgaben esou ëmsetzen, wéi se u sech vun der Direktiv virgesi waren an deels wäit iwwert dat erausgoen, wat d'EU-Kommissioun virginn huet. Problematesch ass an den Ae vun der héijer Kierperschaft och, datt zu Lëtzebuerg a verschidde Secteuren, wéi dem Blanchiment an der Terrorismusfinanzéierung, elo scho spezifesch Dispositiounen en place sinn, fir Whistleblower ze schützen an et doduerch zu verschiddene Regimmer kéint kommen. Op der anerer Säit stéiert sech de Conseil d'Etat ënnert anerem och drun, datt Staatsbeamten, sou wéi den Text den Ament formuléiert ass, net protegéiert wieren. Dat géif net der Direktiv entspriechen. Onkloer wier bis elo och, a wéi enge Fäll Sanktioune spillen a wéi laang perséinlech Date gespäichert solle ginn.

Bis elo war de Schutz vu Persounen, déi Mëssstänn op hirer Aarbecht zum Beispill, ëffentlech uprangeren, ganz ënnerschiddlech an de Memberstaate gereegelt. Ganz vill Leit hunn dowéinst gezéckt, de Mond opzemaachen, aus Angscht virun negative Konsequenze fir sech selwer.