Géint 6 Auer e Mëttwoch de Moie war et op der N12 zu Wëntger zu engem Accident komm.

E Chauffer hat hei, aus bis ewell nach ongekläerter Ursaach d'Kontroll iwwert säin Auto verluer a war mat dësem frontal an e Bam gerannt. Hie gouf fir eng Kontroll an d'Spidol bruecht.

Iwwerdeems hat et géint 21 Auer en Dënschdeg den Owend zu Zéisseng an engem Keller gebrannt. De Rettungsdéngscht aus der Stad war op der Plaz. Et gouf keng Blesséierter.