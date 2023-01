En Donneschdeg gëtt de Poopst Benoit XVI. Déi kathoulesch Communautéit vu Lëtzebuerg wäert duerch den Äerzbëschof Jean-claude Hollerich vertruede sinn.

De Vatikan huet iwwerdeems wësse gedoen, dass den emeritéierte Poopst soll begruewe ginn, séi en aktuelle Poopst. D'Zeremonie soll just vereenzelt adaptéiert ginn.

E Mëttwoch den Owend gëtt den emeritéirte Pontifex an e Sarg geluecht. Bis dohi bleift hien am Péitersdoum opgeboort, wou Gleeweger him dann perséinlech kënnen Äddi soen. D'Mass en Donneschdeg op der Péitersplaz gëtt vum Poopst Franziskus gehalen.