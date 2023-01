Op enger Pressekonferenz ass ee gewuer ginn, datt no den zwee Pandemiejoren 2022 nees méi Leit aus Krisen- a Krichsregiounen op Lëtzebuerg geflücht sinn.

D'lescht Joer sinn eng 7.200 Leit op Lëtzebuerg komm, déi aus hirem Heemechtsland hu misse fortlafen.

Dat ware bësse méi wéi 5.000 Leit, déi aus der Ukrain koumen an ënnert de spezielle Statut vun der Protection temporaire falen an iwwer 2.200 Demandeurs de Protection internationale. Dat sinn zur Hallschent Leit, déi a Syrien viru Bommen an Hongersnout hu misste flüchten.

Zënter 2014 huet Lëtzebuerg seng Capacitéiten, fir Leit an Nout kënnen opzehuelen, méi wéi verdräifacht an huet aktuell iwwer 7.300 Better zur Verfügung.

E groussen Deel dovunner ass besat an dofir ginn no an no weider Strukturen op. De Mëttwoch de Moie gouf eng um Kierchbierg an der Rue Nicolas Clasen ageweit. E Gebai mat 40 Zëmmer, an deenen 120 Better stinn an dat vum roude Kräiz geréiert gëtt. Do sinn Enn Dezember déi éischt Leit erageplënnert.

Den Ausseminister Jean Asselborn huet bei där Geleeënheet weider Plaze genannt, wou an deenen nächste Woche Strukturen opginn.

Zum Beispill zu Hollerech am ale Creos-Gebai. Do kommen 20 Better bäi an do kënnen d'Leit och hir Hausdéiere bei sech halen. Da geet eng weider Struktur an der Rue Laurent Ménager op mat 39 Better an zu Déifferdeng kommen 23 Plaze bäi.

Am sougenannte Batiment T um Kierchbierg kommen nach emol ronn 150 Better bäi. Do ass da Plaz fir bësse méi wéi 1.100 Mënschen.

Fir op eventuell weider Urgencë virbereet ze sinn, gëtt d'Hal 7 an der Luxexpo temporär amenagéiert. Do gi fir dësen an den nächste Mount 350 Better ënner Zelter opgeriicht an den Ausseminister ass och nach a Gespréicher mat der Gemeng Ettelbréck.

Genee wéi ënnert anerem an der Stad Lëtzebuerg géif et och do e grousse Wëllen fir ze hëllefen. Wéi vill Leit do kënne logéiert ginn, ass awer nach net kloer.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennesLa structure d'hébergement temporaire pour demandeurs de protection internationale sise à 1, rue Nicolas Clasen à Luxembourg-Kirchberg vient d'ouvrir ses portes fin décembre 2022. L'inauguration a eu lieu ce 4 janvier 2023 en présence du ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, de Maurice Bauer, échevin de la Ville de Luxembourg, de Katrijn Van Damme, gestionnaire de quartier du Fonds Kirchberg, les responsables de la Croix-Rouge, dont Jenny Cardoso, encadrante de la structure d'hébergement, ainsi que d'Yves Piron, directeur de l'Office national de l'accueil (ONA).

La structure d'hébergement a été construite en collaboration avec l'Administration des bâtiments publics, en prenant en considération les critères d'accessibilité pour personnes avec mobilité réduite (PMR). Avec une capacité maximale de 120 lits, la structure sera gérée par la Croix-Rouge et accueillera une population mixte, à savoir des familles et des hommes et femmes seul(e)s. Les installations sanitaires, la buanderie, la salle d'activité et les réfectoires seront partagés entre les occupants de la structure. En ce qui concerne les repas, les demandeurs de protection internationale (DPI) auront la possibilité de cuisiner sur place et le site sera desservi par une épicerie sur roue. Il s'agit d'une structure dite «temporaire» sous gardiennage 24h/7j, dans laquelle les DPI séjournent jusqu'à réception d'une réponse à leur demande de protection internationale.

Le ministre Asselborn a saisi l'occasion pour remercier les partenaires de l'ONA, la Croix-Rouge et Caritas, les autorités communales de la Ville de Luxembourg ainsi que les responsables du Fonds Kirchberg pour leur contribution aux efforts collectifs visant à garantir un accueil digne des demandeurs de protection internationale au Luxembourg.

Le ministre a aussi annoncé l'ouverture prochaine d'autres structures d'hébergement au premier trimestre 2023: à Luxembourg-Hollerich, la structure d'hébergement à la rue de Bouillon (anciennement Creos) comptera 20 lits supplémentaires grâce à l'aménagement d'une annexe, tandis que la structure d'hébergement rue Laurent Ménager à Luxembourg-Pfaffenthal ouvrira ses portes avec une capacité maximale de 39 lits. De même, la structure d'hébergement rue Victor Hugo à Differdange augmentera les capacités d'hébergement de l'ONA de 23 lits suite à des travaux de rénovation. À Luxembourg-Kirchberg, le bloc C1 du «Bâtiment T» ouvrira en janvier 2023 avec 156 lits supplémentaires, augmentant la capacité maximale du bâtiment à 1.167 lits.

Alors que fin 2014, l'ONA comptait une capacité maximale de 2.185 lits, l'administration dispose au 31 décembre 2022 d'un parc immobilier avec une capacité maximale de 7.367 lits. Le nombre maximal de lits a ainsi plus que triplé en l'espace de 7 ans et ces chiffres démontrent à quel point l'administration travaille sans relâche au développement des capacités d'hébergement pour DPI au Luxembourg.

Pour faire face à des nouvelles situations d'urgence éventuelles, le Hall 7 de la Luxexpo à Luxembourg-Kirchberg sera disponible de début janvier à fin février 2023, avec une capacité maximale de 350 lits de camp sous tentes. Ceci a été rendu possible par la collaboration de l'ONA avec le Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN), Luxexpo The Box, l'armée luxembourgeoise, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) et la Ville de Luxembourg. Le Hall 7 de la Luxexpo servira comme alternative d'hébergement en cas de non-disponibilité temporaire d'autres structures, comme notamment le Centre de primo-accueil Tony Rollman. Le ministre est également en discussion avec les autorités communales de la Ville d'Ettelbruck afin d'aménager une éventuelle nouvelle structure d'hébergement dans le hall du centre de vaccination.

L'Office national de l'accueil (ONA) gère actuellement 55 structures d'hébergement pour DPI avec une capacité d'accueil maximale de 4.886 lits. Il reste à noter que même si le flux des nouvelles arrivées avait légèrement baissé depuis le début de la crise sanitaire, celui-ci a connu une courbe ascendante depuis l'été 2022 de sorte que les capacités d'accueil restent très limitées avec un taux d'occupation dans les structures d'hébergement temporaire qui se situe à 87,9%. Au total, 4.295 personnes étaient hébergées dans ce réseau de structures de l'ONA au 30 décembre 2022.

Outre le réseau d'hébergement pour les demandeurs de protection internationale, l'ONA est également en charge de 11 structures d'hébergement pour bénéficiaires de protection temporaire (BPT), c'est-à-dire pour les personnes ayant fui la guerre en Ukraine. Ces 11 structures d'hébergement ont une capacité maximale de 1.881 lits et le taux net d'occupation est actuellement de 75,2%, un total de 1.178 bénéficiaires de protection temporaire (BPT) étant hébergés dans les structures de l'ONA au 30 décembre 2022. La protection temporaire des personnes ayant fui la guerre d'agression en Ukraine sera prolongée du 4 mars 2023 au 4 mars 2024. La procédure visant la prolongation du statut de protection temporaire mise en place au Luxembourg démarrera aujourd'hui, le 4 janvier 2023 et toutes les personnes bénéficiant de la protection ont ou vont recevoir une convocation pour se rendre au guichet unique en vue de la prolongation de leur statut.

Jean Asselborn réitère son appel aux communes à participer à l'effort de solidarité et à mettre à disposition des emplacements pour la construction ou l'aménagement de structures d'hébergement pour DPI (projets.immobiliers@ona.etat.lu). Plusieurs aides financières et administratives sont disponibles pour les communes accueillant des DPI ou BPI sur leur territoire.