En Affekot huet vum Barreau demissionéiert, zwee Deeg iert eng disziplinaresch Prozedur géint hie soll ugoen.

Dat huet Luxtimes en Donneschdeg den Owend gemellt. Wéi et heescht, hätt den Affekot en obligatoresche Questionnaire am Bezuch zur Lutte géint de Blanchiment net ausgefëllt. De Barreau, deen den Numm vum Affekot net matgedeelt huet, huet him schonn eng Amende vun 1.000 Euro ginn.