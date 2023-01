Och zejoert hunn nees vill Leit, d'Artikelen op RTL.lu gelies respektiv déi verschidde Serien um RTL PLAY gekuckt.

Déi beléiftsten Emissioun op RTL PLAY war déi zweet Staffel vun der Lëtzebuerger Krimiserie Capitani. Ma och d'Lëtzebuerger an déi international Aktualitéit huet d'Leit nawell staark interesséiert. Am zweetmeeschte gekuckt gouf nämlech de Journal.

Dat hei waren am Joer 2022 déi 5 meeschtgekuckten Emissiounen op RTL PLAY:

Wéi eng Artikele goufen am meeschte gelies?

Op RTL.lu war et da virun allem de Krich an der Ukrain, deen d'Leit hei am Land dat ganzt Joer iwwer beschäftegt huet. Eise Liveticker zu dësem Sujet, gouf dat ganzt Joer iwwer vill geklickt. Op vill Interessi ass dann och en trageschen Tëschefall zu Nidderkuer gestouss. Hei hat e 74 Joer ale presuméierten Täter zwee vu sengen Noperen erschoss.

Natierlech war och de Coronavirus e Sujet, deen d'Leit zejoert interesséiert huet. Virun allem d'Artikelen iwwert d'Wechfale vun de Mesuren an den Artikel iwwer d'Lockerungen am Horeca goufe vill gelies.

Donieft goufen och déi sëllege Live-Streams vun deene verschiddene sportlechen Evenementer, wéi zum Beispill vun der Formel 1 a vum internationale Fussball, vill gekuckt.

Wou gouf am meeschte kommentéiert?

Och zejoert hunn d'RTL.lu-Lieser nees fläisseg ënnert eisen Artikele kommentéiert. Am meeschten diskutéiert, gouf dobäi den Artikel iwwert den Accord, op deen d'Sozialpartner sech am Kader vun der Tripartite am September gëeenegt haten. Och den Debat an der Chamber iwwert déi méiglech Aféierung vun enger Impfflicht gouf nawell vill beschwat. Ma och d'Hausse vun den Energiepräisser an d'Mesuren, déi d'Regierung dogéint an d'Weeër geleet huet, goufen nawell vill diskutéiert.

Dës 5 Artikele goufen zejoert am meeschte kommentéiert