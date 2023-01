Am Lokalen mellt de CGDIS en Auto, dee sech e Sonndeg kuerz virun 18 Auer tëscht Dippech a Mamer iwwerschloen huet. Dobäi gouf et ee Blesséierten.

Kuerz virdrun war tëscht dem Mëllerdall an der Konsdrëffer Millen en Auto vun der Strooss ofkomm an an e Fiels gerannt. Dobäi goufen zwou Persounen am Won verwonnt.

E Blesséierten gouf et nach um Méindeg géint 1.30 Auer, wéi en Auto am Tunnel Konen, ënnert dem Helleg-Geescht-Plateau verongléckt ass.

Géint 10.30 Auer e Méindeg huet et zu Siren an der Rue de Hassel gerabbelt. Eng Persoun gouf verwonnt.