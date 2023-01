D'Altersmoyenne läit bei 45 Joer, dat bei 12 Männer a 7 Fraen.

Mat der Déifferdenger LSAP läit en Dënschdeg eng weider Lëscht fir d'Gemengewale vir. Rieds geet do vun enger gréng-schwaarzer Gemengepolitik, déi agerascht wier an et gëtt méi Respekt fir Déifferdeng gefuerdert.

Déi 19 rout Kandidate gi vun engem Quartett ugefouert, wou mam Guy Altmeisch just ee vun de 4 aktuelle Conseilleren dran ass. Aner Spëtzekandidate sinn d'Catia Pereira, d'Zenia Charlé an den Thierry Wagner.

D'Conseillere Fred Bertinelli, den Éischtgewielten Erny Muller a Pierre Hobscheit sinn awer och op der LSAP-Lëscht vertrueden.

D'Altersmoyenne läit bei 45 Joer, dat bei 12 Männer a 7 Fraen. D'Déifferdenger LSAP-Sektioun leescht sech nieft den 19 Kandidate souguer zwee männlech Reserv-Leit.

2018 haten d'Déifferdenger Sozialiste knapp 19% vun de Stëmme krut a waren domat knapp hannert d'CSV gerëtscht, déi mat deene Gréngen eng Koalitioun forméiert hunn.

D'Lëscht vun de Kandidatinnen a Kandidate fir d'Gemengewale vum 11. Juni 2023:

Guy Almeisch (64)

Catia Pereira (35)

Thierry Wagner (49)

Zenia Charlé (28)

Luana Beiros de Sousa (25)

Fred Bertinelli (62)

Manuel Da Silva (56)

Sandra Da Silva Salgado (35)

Joe Dahm (27)

Pascal Hansen (52)

Pierre Hobscheid (38)

Caroline Huberty (31)

Claudine Krippler (48)

João Miguel Lagoinha Reboredo (47)

Alexandra Marcelet-Reichmann (48)

Erny Muller (74)

Admir Pucurica (43)

Michel Scheuren (58)

Raphaël Scheuren (30)

Reserv-Kandidaten: