Wéi de CGDIS mellt, hat et kuerz no 22 Auer en Dënschdeg den Owend op der N4 tëscht Esch an Audun-le-Tiche gerabbelt.

Hei gouf eng Persoun verwonnt. Zwee Blesséierter gouf et kuerz virun Hallefnuecht bei engem Accident zu Gonnereng, wou sech an der Iechternacher Strooss zwee Autoen ze pake kruten.