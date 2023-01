Op der Lëscht si 7 Fraen a 7 Männer, 5 Leit sinn aktuell am Gemengerot.

Den aktuelle Beetebuerger CSV-Buergermeeschter Laurent Zeimet ass Spëtzekandidat fir seng Partei bei de Gemengewalen am Juni. Dat deelt d'CSV Beetebuerg de Moie per Communiqué mat.

Op der Lëscht si 7 Fraen a 7 Männer, 5 Leit sinn aktuell am Gemengerot, iwwerdeems 7 Persoune fir d'éischte Kéier mat an d'Wale ginn an d'Altersmoyenne läit bei 43 Joer. Aktuell ass zu Beetebuerg eng CSV-gréng-DP-Koalitioun an der Verantwortung.

Hei déi komplett Lëscht