Et rumouert beim Lëtzebuerger Traditiounsbetrib Paul Wurth.

De Generaldirekter Georges Rassel ass RTL-Informatiounen no intern versat ginn. Déi genee Beweeggrënn sinn awer net bekannt a goufen och net kommunizéiert. D'Firma Paul Wurth huet sech op eis Nofro hin och weider net zu dësem Leadership-Changement op ieweschtem Niveau prononcéiert.

De Georges Rassel, deen zanter bal 3 Joerzéngte bei Paul Wurth schafft, hat de Poste vum Generaldirekter 2015 vum Marc Solvi iwwerholl, dee sengersäits 17 Joer laang de Chef vu Paul Wurth war.

RTL-NEWS: Wiessel un der Spëtzt bei Paul Wurth S.A.

Nodeems den däitsche Grupp SMS virun 10 Joer ewell 59% vun de Parte bei Paul Wurth iwwerholl hat, huet de Staat virun 2 Joer och seng Aktië verkaf, sou datt SMS zu 100% Proprietär ass vum Lëtzebuerger Betrib.

Bei Paul Wurth, engem vun de Leadere fir d'Installatioun vun Héichiewen a Schmelzen, schaffen op Sitten an 20 Länner eng 1.900 Leit.

1870 war Paul Wurth als "Kesselfabrick" zu Hollerech gegrënnt ginn, do wou och den neie Siège vun der Firma gebaut gëtt.

Den däitschen SMS-Grupp zielt weltwäit eng 15.000 Salariéen.

D'Gewerkschaften LCGB an OGBL soe sech erstaunt driwwer, datt de Georges Rassel versat gouf. D'Mataarbechter wiere schockéiert.

Hei géingen Engagementer net agehale ginn. De Sozialdialog am Betrib wier a Gefor, heescht et an engem Communiqué. D'Syndikater verlaangen d'urgence eng Reunioun, fir méi iwwer d'Hannergrënn vun der Versetzung vum Direkter gewuer ze ginn.