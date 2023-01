Am Sekondärsalter sinn et 48 Jonker déi gehomeschoolt ginn.

Dat schreift d'Wochenzeitung Lëtzebuerger Land e Freideg. Et géing e marginaalt Phänomen bleiwen, dat awer liicht zougeholl hätt. Zu Lëtzebuerg ass et relativ einfach, d'Kanner aus der Schoul eraus ze huelen an doheem z'ënnerriichten.

Wann d'Gesetz iwwert d'Eropsetze vum Schoulflicht-Alter a Kraaft ass, soll d'Homeschooling-Gesetz och iwwerschafft ginn, dee Moment wäerten d'Elteren da mussen e pedagogescht Konzept virleeën.