Nom ville Reen aus de leschten Deeg a Stonnen ass d'Uelzecht zu Ettelbréck mëttlerweil aus hirem Bett.

D'Cote de préalerte fir d'Uelzecht zu Ettelbréck gouf dann och an de fréie Moiesstonnen erreecht, déi läit bei 180cm. De Peegel dierft an den nächste Stonnen nach weider klammen.

Zu Ettelbréck goufen e Samschdeg am Nomëtteg d'Leit schonn opgeruff, hiren Auto um Parking Däich ewech ze huelen.

Och zu Miersch dierft de Peegelstand am Laf vum Moien d'Cote de préalerte vun 350cm erreechen, duerno awer nees falen.

Zu Dikrech ass d'Sauer dann och déi lescht Stonne kontinuéierlech geklommen a steet um 6.45 Auer bei 411cm. D'Cote de préalerte ass hei bei 420cm.

Bei der Musel ass d'Situatioun à Part zu den anere Flëss ze gesinn: d’Waasser klëmmt do vill méi lues an den Niveau ass och deels nach duerch d’Schleisen ze regléieren. Op der Musel gëtt fir e Méindeg bis en Dënschdeg mat Héichwaasser gerechent, do kéint zum Beispill d’Esplanade zu Réimech iwwerschwemmt ginn. Eventuell misst de Schëffsverkéier agestallt ginn, esou de Jean-Paul Lickes vum Waasserwirtschaftsamt.

Aktuell Peegelstänn a Previsioune fannt Dir op www.inondations.lu.