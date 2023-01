Am Laf vun dësem Joer wäert de Präis vum Krunnewaasser hei am Land 15 Prozent an d'Luucht goen.

Jee no Gemeng wier et eng Hausse vun 20 bis 40 Cent op Liter. Dat confirméiert d’Ëmweltministesch Joëlle Welfring an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der ADR.

Fir e Menage vu véier Leit géif dat pro Joer 40 bis 80 Euro ausmaachen, oder 3 bis 6 Euro de Mount. Dofir wiere fir den Ament keng Ënnerstëtzungs-Mesurë virgesinn.

Krunnewaasser, dat zu Lëtzebuerg jo Drénkwaasser-Qualitéit hätt, bleift awer weiderhi gënschteg, wann een et a Relatioun mam Fläschewaasser setzt, schreift d'Ministesch... Fir 1 Liter Krunnewaasser bezilt een hei am Land an der Moyenne manner wéi en hallwe Cent. Fir Fläschewaasser misst een am Duerchschnëtt op d’mannst en 50 Cent de Liter bezuelen, also dat Honnertfacht.

D'Hausse vum Waasserpräis hätt iwwerdeems just e minimalen Afloss op d’Käschte vun de landwirtschaftleche Betriber, sou d'Ministesch. De Secteur géif och sensibiliséiert ginn, do wou ganz vill Waasser gebraucht gëtt, verstäerkt op Reewaasser ze setzen, amplaz op däers aus dem Krunn.