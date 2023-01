Tëscht Béiwen-Atert a Biissen ass um Dënschdegmoien een Auto an e Gruef gerannt.

Wéi de CGDIS schreift, ass kuerz no 10 Auer tëscht Béiwen-Atert a Biissen een Auto an e Gruef gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert. Am Asaz waren d'Ambulanz vum Rettungszenter Réiden an d'Rettungsdéngschter vu Béiwen-Atert, Tënten a Biissen.