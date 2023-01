Zanter en Dënschdeg sinn 11 Petitiounen online, déi bis de 27. Februar op d'mannst 4.500 Ënnerschrëfte musse kréien, fir ëffentlech debattéiert ze ginn.

Gefuerdert gi beispillsweis en Abezuel-System op all de Bankomater, méi kleng Klassen an der Grondschoul an eng Steier op Immobilien, déi eidel stoe gelooss ginn. Och eng onofhängeg Enquête-Kommissioun, déi Conclusiounen iwwert déi national Gestioun vun der Corona-Pandemie soll zéien, gëtt gefrot. Eng aner Petitioun wënscht sech, dass ee sech mat enger Vignette a senger Gemeng iwwerall kéint mam Auto parken.

Vun haut un a bis den 27 Februar kënnen um Petitiounssite 11 nei Petitiounen ënnerschriwwen ginn. 🖊 https://t.co/ZlykAcytdr pic.twitter.com/jMGodkWVaa — Chambre des Députés (@ChambreLux) January 17, 2023

E Beschäftegungsvertrag mat Schüler a Studente soll méiglech gemaach ginn, och baussent de Schoulvakanzen. Ee weidere Petitionär hätt gären en Enduro-Bike-Park am Süde vum Land.

Den Detail fënnt een um Site petitions.lu.