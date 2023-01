Vun deem Dag u wäerten d'Gemenge Wal a Groussbus respektiv Bous a Waldbriedemes zesummegeluecht ginn.

D’Inneministesch Taina Bofferding huet déi zwee relativ Gesetzprojeten e Mëttwoch an der zoustänneger parlamentarescher Kommissioun virgestallt. Groussbus-Wal mat zukünfteg 12 Leit am Gemengerot kritt dann och eng staatlech Hëllef vun 5 Milliounen a Bous-Waldbriedemes wou 11 Leit am Gemengerot wäerte siegéieren, eng Aide vun 6,7 Milliounen, steet um Site vun der Chamber ze liesen. Mat der Fusioun falen dann och béid nei Gemengen an de Majorzsystem bei de Walen.

No dësen zwou Fusioune ginn et dono dann genee 100 Gemengen am Land.