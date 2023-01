De Wocheréckbléck vun der RTL-Redaktioun.

36-Stonne-Schaffwoch

D'Chambre des salariés fuerdert, dass d'Aarbechtswoch vu 40 op 36 Stonnen erofgesat gëtt an dat kéint souguer Realitéit ginn. Am RTL-Interview seet den Aarbechtsminister George Engel nämlech, dass hie prinzipiell net géint eng 36-Stonne-Woch ass. Eng Etüd soll dann elo weisen, wat d'Vir- an Nodeeler vun enger méi kuerzer Schaffwoch sinn.

Nationalstreik

A Frankräich sollen d'Leit elo méi laang schaffe goen a réischt mat 64 amplaz vun 62 Joer an d'Pensioun goen. Dat passt villen awer net. Dofir gouf en Donneschdeg a ganz Frankräich massiv protestéiert. Wéi de Lëtzebuerger Pensiounssystem dann ausgesäit, kënnt Dir hei noliesen.

Nouvelle vu Stroossbuerg

De Lëtzebuerger Politiker Marc Angel ass neie Vizepresident am EU-Parlament. Hien ass nom Nicolas Estgen 1979 den zweete Lëtzebuerger an der Geschicht, deen op esou eng Positioun gewielt gouf.

Mënschlechen Tetris?

Déi däitsch Polizisten hunn net schlecht gestaunt, wéi si en Auto ugehalen hunn, an deem ganzer 12 Persounen dra waren. Wuelverstanen, den Auto war net fir 12 Passagéier geduecht.

Lëtzebuerger Sprooch a Gefor?

Dat war dës Woch de Sujet am Kloertext. Déi eng gesinn d'Lëtzebuerger Sprooch als eng Sprooch, déi lieweg an attraktiv ass. Déi aner behaapten, d'Lëtzebuerger Sprooch wier a Gefor. Hei fannt Dir déi ganz Emissioun.



Al sinn, jonk bleiwen!

An der neister Episod Pisa - De Wëssensmagazin erkläert den Olivier Catani, wisou een al gëtt a wéi ee jonk bleift. Dobäi test hien, wéi et sech kierperlech ufillt, wann een ëm déi 80 Joer al ass a wéi ee mat virtueller Realitéit och am Kapp fit bleiwe kann.

Passend dozou hat Dir d'Wuert

Wisou kréien ech kee Prêt? Wéi soll ech iwwerhaapt nach eng Wunneng fannen? E Mëttwoch konnt Dir Är Froen zu der aktueller Situatioun um Logementsmarché stellen. Beäntwert goufen d'Froe vun den zwee Experte Charel Pletsch vun der Spuerkeess a Mike Mathias vum Logementsministère.

Eppes fir d'Oueren

An der neier Episod Achtzeger Kult geet et ëm d'Kim Wilde - Pop-Ikon, Landschaftsgäertnerin, Love Blonde a Girl Next Door. Zesumme mat Brudder a Papp huet d'Kim hirerzäit d'Charts opgemëscht. Vu "Kids in America" bis "Four Letter Word", eng 80er-Success Story mat vill Musek an Anekdoten.

Dierf Ären Hond mat op d'Aarbecht?

D'Konzept vum "Office Dog" ass net onbeléift. A verschiddene Branchen zu Lëtzebuerg kann een hautdesdaags säin Hond mat op d'Aarbecht huelen. E legale Kader gëtt et net. Deemno bleift et um Chef, ze decidéieren, ob Jo oder Nee.

Den Autosfestival geet rëm lass

Et solle fläisseg Autoe verkaf ginn. An dësem Kader huet eisen RTL-Reporter sech mam Tim Welter getraff, dee schonn zënter 50 Joer am selwechte Garage schafft.