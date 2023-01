An éischter Instanz hat de Mann ee Joer Beruffsverbuet kritt, elo an zweeter Instanz gouf et e fixe Verbuet vu sechs Méint a sechs Méint op Sursis

E Gynekolog aus der Stad, deen op Fertilitéitstraitementer a kënschtleche Befruchtung spezialiséiert ass, soll wärend Jore falsch Rechnunge geschriwwen hunn, sech doduerch beräichert hunn an domat d’Dignitéit vu senge Patientinnen, déi duerch hire Kannerwonsch besonnesch vulnerabel waren, net respektéiert hunn. Dofir krut hien elo e Beruffsverbuet vun engem Joer mat 6 Méint Sursis, dat zanter leschter Woch a Kraaft ass. Déi Decisioun huet de Conseil supérieur de discipline vum Collège médical am Appell getraff. Am Cabinet vun dësem Dokter hat bis virun engem Joer och en däitschen Dokter geschafft, dee mëttlerweil wéinst Coups et blessures involontaires a Frankräich am Prisong ass, e Fall, iwwert deen RTL zejoert beriicht hat. Déi zwou Affären hunn awer näischt mateneen ze dinn. Links PDF: Den "Arrêt pseudonymisé" vum Conseil supérieur de discipline vum Collège médical