Wann e Schof gerass gouf, steet hie ganz uewen op der Lëscht vun de Verdächtegen: De Wollef.

Grad wëll en sech an Europa déi lescht Joren nees méi verbreet huet a rezent ass et och zu engem Fall komm, wou e Schof gefriess gouf, an e Wollef ass net auszeschléissen.

An esou Situatioune sollen sech betraffe Leit un d'Naturverwaltung wenden. 2017 ass de Aktiouns- a Managementsplang fir den Ëmgang mam Wollef ausgeschafft ginn. Ënnert den Auteure ware Vertrieder aus alle Beräicher. Do ass festgehale wéi an deene verschiddene Situatioune reagéiert gëtt, wann et zu Tëschefäll mat Wëllef kënnt. Ënner anerem gëtt et och eng E-Mail Adress bei deenen alles ka gemellt ginn, dat mam Wollef kéint a Verbindung bruecht ginn.

Wollef ass net gläich Wollef: Et ginn eng 40 Ënneraarte vum Groe Wëllef. Hiert Ausgesinn a Verhalen huet sech am Laf vun de Joren ugepasst un déi Géigenden an deenen si liewen. Dofir ass dem Polarwollef säi Pelz ass zum Beispill wäiss, wëll en sech esou am Schnéi besser tarne kann. E Ruddel ass an sech eng Famill: E Ruddel besteet ëmmer aus enger Koppel an hirem Nowuess vun 2 bis 3 Generatiounen. Mat ongeféier 2 Joer maachen sech déi jonk Wëllef op de Wee fir hiren eegene Ruddel an Terrain ze fannen. Just a Gefaangenschaft mussen si et mateneen aushalen, dofir ginn do méi streng Hierarchien observéiert. Halloooo? Wien ass do?: All Wollef kléngt anescht an hiert Jaulen ass ganz individuell. Et kann een et mam mënschleche Fangerofdrock vergläichen. Manner geféierlech wéi eng Kou!: An deene leschte 50 Joer ass et zu 4 déidleche Virfäll mat Wëllef komm. Am Verglach an Däitschland sinn 2021 eleng 9 Leit bei Accidenter mat Kéi gestuerwen. Ee Routkäppchen den Dag?: Esou e groussen Honger huet de Wollef net. 2 bis 4 Kilo frësst en den Dag. Da ass en awer flexibel, e kann och mol zwou Wochen näischt iessen an dann 10 Kilo beieneen.

De Wollef ernäert sech zwar gréisstendeels vu Wëld, trotzdeem kënnt et ëmmer nees fir, dass en sech och bei Baueren oder Schéifer zerwéiert. An der Vergaangenheet war et awer och heefeg esou, dass ee Wollef verdächtegt ginn ass an et awer um Enn en Haushond war, dee Juegd op Notz-oder Hausdéiere gemaach huet. Zu Lëtzebuerg ass et déi lescht Joren zu véier confirméierte Fäll komm, bei deenen dann och wierklech e Wollef konnt nogewise ginn.

Et wär awer duerchaus méiglech, dass de Wollef och hei um Terrain méi dacks en Thema gëtt. Aktuell ginn et zwou Koppelen an der Belsch am Naturschutzgebitt Hohes Venn. Déi lëtzebuergesch Bëscher sinn net ideal fir Wëllef, wëll vill Aktivitéit ass an och vill Stroossen d'Natur ënnerbriechen. Trotzdeem wär och eng fest Installatioun net auszeschléissen. De Wollef kann sech ganz gutt upassen.