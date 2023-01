Zanter der russescher Invasioun am Februar 2022 gehéieren déi 7 Fliger vun der "Multinational Multirole Tanker Transport Unit" fest zum NATO-Dispositif.

D'MRTT-Fliger vum Typ A330 sinn zanterhier iwwer 1.000 Stonnen geflunn, fir Kampffliger vun Nato-Memberstaaten, awer och AWACS-Opklärungsfliger an der Luucht ze tanken

Um Dënschdeg huet eng Lëtzebuerger Delegatioun där Maschinnen op engem Trainings-Vol vum hollänneschen Eindhoven bis op de Findel begleet. E Vol wärenddeem däitsch Eurofighter EF2000 opgetankt goufen.

MRTT steet fir ''Multi-Role Tanker Transport''. Déi speziell ëmgebaut A330 ginn an 3 Domainer agesat: Fir den Air to Air Refueling, also d'Optanke vun anere Maschinnen wärend dem Vol. Fir den Transport vu bis zu 267 Passagéier a Fracht. Ee Fliger, deen um däitsche Flughafen vu Köln-Bonn stationéiert ass, steet 24 Stonnen op 24 prett, fir als Clinique an der Luucht agesat ze ginn.

En éischte groussen Asaz gouf et am August 2021 am Kader vun den Evakuatiouns-Flich vu Kabul am Afghanistan.

D'Initiative fir dësen eemolege Nato-EU Programm an d'Liewen ze ruffen, geet op 2016 zeréck, wéi Holland a Lëtzebuerg d'Iddi, déi scho méi laang hir Ronn gemaach huet, konkreet ugaange sinn. Mat de Jore koumen Däitschland, Norwegen, d'Belsch an d'Tschechesch Republik derbäi.

Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

D'MRTT-Flott, dat sinn 7 A330. 2024 solle weider zwou Maschinnen derbäi kommen. Stationéiert ginn dann 5 A330 op Eindhoven an der 4 op Köln-Bonn. Finanzéiert gëtt de Programm vun de 6 Memberstaaten.

Haut bezilt Lëtzebuerg als Grënnungs-Member 200 Fluchstonnen. Eng Participatioun, déi 2025 considerabel, op 1.200 Stonne wäert eropgeschrauft ginn. Fluchstonnen fir d'Alliéiert sollen op eng effizient Manéier operationell ënnerstëtzt ginn. Sou wéi dat den Ament un der Grenz mat der Ukrain, respektiv Russland de Fall ass.

Fliger, déi sech dank neister Technologie selwer géint d'Attacke vu Missile wiere kënnen.

De logisteschen Deel vum Programm gëtt vu Capellen aus vun der NSPA, der NATO Support and Procurement Agency, gesteiert.

De Reportage am Bild um Mëttwoch den Owend am Journal vun Télé Lëtzebuerg mat Impressiounen u Bord vun engem vun den A330 MRTT.