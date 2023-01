E Mann vun an déi 70 Joer, deen am November 2019 seng Fra zu Déifferdeng am Schlof erstéckt huet, muss liewenslänglech an de Prisong.

Dat huet d'Appellsgeriicht decidéiert, an domadder d'Doudschlags-Urteel aus éischter Instanz confirméiert. Dat war virun engem Joer gesprach ginn.